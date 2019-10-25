Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выпустили из СИЗО

КЕМЕРОВО, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово - начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин - вышли из СИЗО в ночь на субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.

Им, а также начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения на более мягкую – в виде запрета определенных действий. Бурсин выйдет на свободу 6 декабря.

Еще четверо подсудимых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин - решением суда остались под стражей до 26 января 2020 года.