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РИА Новости

Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выпустили из СИЗО

20:26 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкРуководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко в суде
Руководитель компании Системный интегратор Игорь Полозиненко в суде
© РИА Новости / Максим Серков
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Руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко в суде. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово - начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин - вышли из СИЗО в ночь на субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Им, а также начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения на более мягкую – в виде запрета определенных действий. Бурсин выйдет на свободу 6 декабря.
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Еще четверо подсудимых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин - решением суда остались под стражей до 26 января 2020 года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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