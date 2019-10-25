Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

"Алет Тэрада признан виновным КоАП РФ Статья 18.8 ч. 3 (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ) со штрафом в 5 тысяч рублей и выдворением из России", - рассказали РИА Новости в объединённой пресс-службе.

Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на петербургские СМИ, Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады, до 2017 года носившей имя Оксана Вовк. Женщина была задержана в декабре 2018 года в Финляндии по ордеру Интерпола по обращению властей США.