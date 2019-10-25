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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В ЕС объяснили, чего ждут от итогов саммита "Россия — Африка"

20:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита "Россия - Африка" президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Необходимо поддержать усилия Африки в сфере социально-экономического развития, а также ее способность реагировать на глобальные и региональные вызовы, заявил в пятницу РИА Новости уполномоченный чиновник в дипструктурах ЕС, комментируя итоги саммита "Россия-Африка" в Сочи.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех государств континента. Сопредседателями были Россия и Египет.
"Крайне важно, чтобы все соответствующие субъекты международного сообщества поддержали усилия Африки в области социально-экономического развития, а также ее политическую ответственность и способность реагировать на глобальные и региональные вызовы", - сказал чиновник, отвечая на просьбу прокомментировать это событие.
По словам собеседника, "ЕС всегда выступает за диалог и сотрудничество, которые укрепляют международный порядок, основанный на правилах, и помогают обеспечить равные условия в области торговли и инвестиций".
Участниками форума в Сочи стали более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. За два дня в Сочи было подписано более 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей. Также в форуме участвовали более 120 министров иностранных государств. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Африканским союзом
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