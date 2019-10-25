В ЕС объяснили, чего ждут от итогов саммита "Россия — Африка"

Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита "Россия - Африка" президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Необходимо поддержать усилия Африки в сфере социально-экономического развития, а также ее способность реагировать на глобальные и региональные вызовы, заявил в пятницу РИА Новости уполномоченный чиновник в дипструктурах ЕС, комментируя итоги саммита "Россия-Африка" в Сочи.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех государств континента. Сопредседателями были Россия и Египет.

"Крайне важно, чтобы все соответствующие субъекты международного сообщества поддержали усилия Африки в области социально-экономического развития, а также ее политическую ответственность и способность реагировать на глобальные и региональные вызовы", - сказал чиновник, отвечая на просьбу прокомментировать это событие.

По словам собеседника, "ЕС всегда выступает за диалог и сотрудничество, которые укрепляют международный порядок, основанный на правилах, и помогают обеспечить равные условия в области торговли и инвестиций".