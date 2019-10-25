Голикова рассказала о работе студенческих отрядов в 2019 году

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Студенческие отряды в 2019 году приняли 240 тысяч человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня это студенческие отряды, которые объединяют не только строительные отряды, но которые представлены самыми разными профессии и самыми разными движениями", – сказала Голикова на церемонии открытия Всероссийского слёта студенческих отрядов.

По ее словам, церемония открытия собрала представителей 80 регионов РФ и 10 стран СНГ - всего 6 тысяч человек.

"Здесь присутствуют ветераны стройотрядовского движения, и мне очень приятно, что наша площадка… собрала всех ветеранов, они имели возможность пообщаться, вспомнить старые времена", - сказала Голикова.

Она отметила, что все регионы страны откликнулись на то, чтобы провести мероприятие, связанное и с юбилейный годом и с движением студотрядов.