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РИА Новости

Голикова рассказала о работе студенческих отрядов в 2019 году

20:04 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Студенческие отряды в 2019 году приняли 240 тысяч человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня это студенческие отряды, которые объединяют не только строительные отряды, но которые представлены самыми разными профессии и самыми разными движениями", – сказала Голикова на церемонии открытия Всероссийского слёта студенческих отрядов.
По ее словам, церемония открытия собрала представителей 80 регионов РФ и 10 стран СНГ - всего 6 тысяч человек.
"Здесь присутствуют ветераны стройотрядовского движения, и мне очень приятно, что наша площадка… собрала всех ветеранов, они имели возможность пообщаться, вспомнить старые времена", - сказала Голикова.
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Она отметила, что все регионы страны откликнулись на то, чтобы провести мероприятие, связанное и с юбилейный годом и с движением студотрядов.
"И 2019 год собрал небывалый студенческий отряд - 240 тысяч человек. Это наша с вами большая победа", - добавила Голикова.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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