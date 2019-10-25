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РИА Новости

Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо

19:57 25.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо.
"Мы очень плотно работаем с Китаем по сделке. Мы очень хорошо продвигаемся в переговорах с Китаем. Китай очень сильно хочет заключить сделку", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в пятницу.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в сообщении на своем официальном сайте, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения".
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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