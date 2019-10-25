Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо.

"Мы очень плотно работаем с Китаем по сделке. Мы очень хорошо продвигаемся в переговорах с Китаем. Китай очень сильно хочет заключить сделку", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в пятницу.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в сообщении на своем официальном сайте, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения".