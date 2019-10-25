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РИА Новости
Тверская область

Более 5 тысяч школьников побывали на Фестивале профессий в Тверской области

19:55 25.10.2019
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© Фото : GhirlaСквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
© Фото : Ghirla
ТВЕРЬ, 25 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч учеников 6-11 классов из 170 школ Тверской области, а также работодатели, эксперты отраслевых направлений и образовательных организаций приняли участие в Фестивале профессий "Билет в будущее", который завершился в пятницу на площадке Международного детского центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Калининском районе, сообщает пресс-служба облправительства.
Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках национального проекта "Образование" Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)" для учащихся 6-11 классов и призван научить подростков делать осознанный профессиональный выбор.
Развитие системы профориентации на территории Верхневолжья — задача, поставленная губернатором Игорем Руденей, отметили в пресс-службе. "Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории", — приводятся в сообщении слова Рудени.
Работа фестиваля, ориентированного на раннюю профессиональную ориентацию детей, велась по восьми тематическим направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы и производственные технологии. На площадке центра были организованы мини-лектории для ребят. Они смогли познакомиться с современными профессиями и профессиями будущего по каждому из восьми направлений, попробовать решить кейсы на технологические, исследовательские, маркетинговые и другие профессиональные задачи, актуальные в данных отраслях.
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Отдельная программа была организована для педагогов: более 500 учителей школ Верхневолжья посетили занятия по повышению квалификации на базе центра.
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