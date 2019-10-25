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РИА Новости

Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к народу

19:52 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ООН, 25 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к своим народам и проявить максимальную сдержанность в соответствии с международными стандартами гуманитарного права.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее отметило рост количества протестных движений по всему миру. Управление указало на протесты в Боливии, Чили, Гонконге, Эквадоре, Египте, Гвинее, на Гаити, в Ираке и Ливане. Кроме того, ранее в этом году были протесты в Алжире, Гондурасе, Никарагуа, Малави, России, Судане, Зимбабве, Франции, Испании и Великобритании.
По словам Гутерреша, наблюдается растущий дефицит доверия между людьми и политическими институтами.
Как сказал генсек журналистам, у правительств есть обязательства защищать свободу мнений и мирных собраний. "Службы безопасности должны действовать с максимальной сдержанностью в соответствии с международными стандартами гуманитарного права. И я призываю всех протестующих последовать примерам Ганди, Мартина Лютера Кинга. Оправдания насилию не может быть ни с какой стороны", - подчеркнул Гутерреш.
"Прежде всего, я призываю лидеров где бы то ни было прислушаться к реальным проблемам реальных людей", - сказал он.
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
Вчера, 14:08РИА Новости
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