Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к народу

ООН, 25 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к своим народам и проявить максимальную сдержанность в соответствии с международными стандартами гуманитарного права.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее отметило рост количества протестных движений по всему миру. Управление указало на протесты в Боливии, Чили, Гонконге, Эквадоре, Египте, Гвинее, на Гаити, в Ираке и Ливане. Кроме того, ранее в этом году были протесты в Алжире, Гондурасе, Никарагуа, Малави, России, Судане, Зимбабве, Франции, Испании и Великобритании.

По словам Гутерреша, наблюдается растущий дефицит доверия между людьми и политическими институтами.

Как сказал генсек журналистам, у правительств есть обязательства защищать свободу мнений и мирных собраний. "Службы безопасности должны действовать с максимальной сдержанностью в соответствии с международными стандартами гуманитарного права. И я призываю всех протестующих последовать примерам Ганди, Мартина Лютера Кинга. Оправдания насилию не может быть ни с какой стороны", - подчеркнул Гутерреш.