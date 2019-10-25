В Москве двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с четырьмя машинами

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе ребёнок, получили травмы при столкновении четырёх автомобилей на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в дежурной части столичной ГИБДД.
"В Походном проезде около дома N1 водитель по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, в ДТП получили травмы три человека, в том числе ребёнок.
Обстоятельства аварии устанавливаются.