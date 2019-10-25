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РИА Новости

Медведев заявил, что сотрудничество с Казахстаном будет улучшаться

19:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СКОЛКОВО, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия и Казахстан могут интенсифицировать двустороннее сотрудничество, в том числе придать импульс реализации различных проектов.
"Казахстан - наш стратегический партнер, наш союзник, у нас в целом динамично развивается сотрудничество: и торгово-экономическое, и инвестиционное. Мы рады возможности сейчас обменяться соображениями о том, где нам нужно еще немножко поднажать, какие проекты, может быть, быстрее продвинуть", - сказал Медведев в пятницу на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Глава российского правительства выразил уверенность, что это можно сделать.
"Прошу передать от меня наилучшие пожелания и привет Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Медведев.
В свою очередь премьер-министр Казахстана заметил, что день выдался насыщенным: в пятницу состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, а также заседание Евразийского межправительственного Совета.
"Я думаю, что очень полезный день, удалось много вопросов обсудить и в рамках СНГ, соответственно, и в рамках ЕврАзЭС, как всегда, насыщенная повестка", - сказал Мамин.
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Он выразил уверенность, что итоги состоявшихся заседаний обязательно принесут пользу интеграционным процессам. "И то, что сегодня подписано соглашение с Сербией, - это тоже важное событие. Как раз-таки в эти дни у нас вступает в силу ряд соглашений, которые были подписаны ранее. Это очень важная международная повестка, она динамично развивается", - сказал он.
Глава правительства Казахстана заметил, что это свидетельствует об интересе, который проявляется к ЕврАзЭС.
"Нам самое главное – правильно воспользоваться всеми этими условиями с точки зрения развития экономик наших стран и в целом ЕврАзЭС как организации", - сказал Мамин. Он предложил премьер-министру РФ обсудить двусторонние вопросы, согласившись с тем, что сотрудничество России и Казахстана динамично развивается. Мамин напомнил, что недавно состоялось заседание межправительственной комиссии России и Казахстана, где "все стоящие на повестке вопросы нашли свое решение".
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Аскар МаминЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевСНГРоссияКазахстанВ мире
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