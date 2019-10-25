В Калининградской области иностранец надругался над ребенком

КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Живущего в городе Гурьевске Калининградской области гражданина иностранного государства обвиняют в том, что он заманил в свою квартиру сладостями четырехлетнюю девочку, где надругался над ней, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, днем 19 октября обвиняемый под предлогом угощения сладостями завел в квартиру четырехлетнюю девочку, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. В ведомстве отметили, что насилия к потерпевшей мужчина не применял, но указанные действия квалифицированы следствием именно как насильственные, в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер действий.

"Следственными органами СУ СК России по Калининградской области в отношении 57-летнего жителя Гурьевска возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сказала Гацко.

Как отметила представитель ведомства, девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы. Оперативникам уголовного розыска и инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить личность подозреваемого. Он неофициально работал кочегаром в одной из частных бань Калининграда. Мужчину задержали на рабочем месте и доставили в следственные органы регионального управления СК.