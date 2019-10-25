Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T19:28Z
https://ria.ru/20191025/1560238322.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

В Калининградской области иностранец надругался над ребенком

19:28 25.10.2019
6238
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Живущего в городе Гурьевске Калининградской области гражданина иностранного государства обвиняют в том, что он заманил в свою квартиру сладостями четырехлетнюю девочку, где надругался над ней, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, днем 19 октября обвиняемый под предлогом угощения сладостями завел в квартиру четырехлетнюю девочку, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. В ведомстве отметили, что насилия к потерпевшей мужчина не применял, но указанные действия квалифицированы следствием именно как насильственные, в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер действий.
"Следственными органами СУ СК России по Калининградской области в отношении 57-летнего жителя Гурьевска возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сказала Гацко.
Как отметила представитель ведомства, девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы. Оперативникам уголовного розыска и инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить личность подозреваемого. Он неофициально работал кочегаром в одной из частных бань Калининграда. Мужчину задержали на рабочем месте и доставили в следственные органы регионального управления СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
21 октября, 15:32РИА Новости
В Крыму нетрезвый сосед изнасиловал семилетнюю девочку
По словам Гацко, мужчину задержали, допросили, он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления он признал. По имеющимся сведениям, обвиняемый, гражданин иностранного государства, в 1980-х годах уже был судим за преступление сексуального характера. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
110211012
Обсудить 6
Следственный комитет РФКалининградская областьГурьевскПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА
Новости
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Лента
новостей
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния