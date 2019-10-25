МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о свободной торговле с Сербией, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС, а также премьер Сербии Ана Брнабич.

В материалах к церемонии подписания отмечается, что торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создает аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

"Сербия уже имеет торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Беларусью. Сейчас подключаются Армения и Кыргызстан. Мы реализуем важную функцию - унифицируем преференциальный торговый режим для всех стран Союза. Это соглашение придаст новый импульс для расширения торгово-экономического взаимодействия с Сербией", - пояснил Саркисян, слова которого приводятся в материалах.

Отмечается, что в ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения, в которую были включены наиболее современные правовые новеллы, особенно в части применения защитных мер, разрешения споров и правил происхождения товаров.

"Достигнутые договоренности, во-первых, открывают принципиально новый рынок для товаров Армении и Кыргызстана с незамедлительным беспошлинным доступом по подавляющему объему товаров экспортного профиля, и, во-вторых, создают новые экспортные возможности для производителей Беларуси, Казахстана и России", - добавила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Кроме того, договоренности содержат экономические выгоды для стран ЕАЭС и Сербии как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли.

"Каждая, страна Союза получит выгоду от появления новых возможностей для увеличения экспортных поставок в Сербию. Для Армении такой потенциал заложен в наращивании экспорта товаров традиционного экспортного интереса - крепкого алкоголя и сигарет, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства. Для Кыргызстана - в поставках растительной и переработанной сельхозпродукции, например, фасоли, орехов и меда. Для Беларуси мы видим перспективу в росте экспорта водки, фруктовых и горьких настоек, а также бальзамов и ликеров. Казахстанские компании имеют возможность увеличить продажи в Сербию плавленых сыров и крепких алкогольных напитков, а российские - широкой номенклатуры товаров от запорных арматур до сантехнических смесителей для дома", - прокомментировала Никишина тарифные договоренности с сербскими партнерами.

Отмечается, что достигнутые с сербскими партнерами договоренности фиксируют комплекс обязательств по соблюдению международных стандартов применения процедур лицензирования; запретов и количественных ограничений; технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер; сборов, связанных с прохождением процедур "на границе"; применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную собственность.