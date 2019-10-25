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РИА Новости

В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек

19:14 25.10.2019
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© AP Photo / Marco UgarteМигранты из центральноамериканских стран, направляющиеся в составе каравана к границе США, покидают город Гвадалахара в Мексике. 11 ноября 2018
Мигранты из центральноамериканских стран, направляющиеся в составе каравана к границе США, покидают город Гвадалахара в Мексике. 11 ноября 2018
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Поисковая организация Матерей штата Сонора сообщила в Twitter об обнаружении захоронения с останками 13 тел, прокуратура и криминалисты приступили к расследованию.
"По меньшей мере два тела в женской одежде обнаружены в захоронении у Пуэрто Пэняско. Если у вас пропала сестра, тетя или мать, необходимо обратиться в прокуратуру для анализа ДНК", - говорится в одном из сообщений.
Как сообщила на странице в Facebook прокуратура штата, из 13 обнаруженных тел лишь одно было захоронено недавно, остальные уже представляют собой полные скелеты в одежде. Криминалистам предстоит установить причины смерти и личности погибших.
Согласно статистике Национальной комиссии правительства Мексики, с конца 2006 по август 2019 года были найдены 3024 тайных захоронения человеческих тел, около 40 тысяч человек официально числятся пропавшими без вести.
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