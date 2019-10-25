ПСБ получил награду "Лидер в онлайн-кредитовании МСБ"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк ПСБ отмечен наградой "Лидер в онлайн-кредитовании МСБ" на III ежегодном форуме "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация", посвященном банковским программам, технологиям и решениям для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Форум "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация" прошел в четверг в Москве.

На форуме ПСБ представил линейку сервисов для малого бизнеса, которые позволяют обращаться в банк без сбора и печати большого объема бумажных документов. Например, чтобы зарегистрировать бизнес онлайн, предпринимателю нужно подписать всего один документ на бумажном носителе. Для открытия расчетного счета в ПСБ не требуется подписания никаких документов, отметили в пресс-службе.