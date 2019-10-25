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РИА Новости

ПСБ получил награду "Лидер в онлайн-кредитовании МСБ"

19:13 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк ПСБ отмечен наградой "Лидер в онлайн-кредитовании МСБ" на III ежегодном форуме "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация", посвященном банковским программам, технологиям и решениям для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Форум "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация" прошел в четверг в Москве.
На форуме ПСБ представил линейку сервисов для малого бизнеса, которые позволяют обращаться в банк без сбора и печати большого объема бумажных документов. Например, чтобы зарегистрировать бизнес онлайн, предпринимателю нужно подписать всего один документ на бумажном носителе. Для открытия расчетного счета в ПСБ не требуется подписания никаких документов, отметили в пресс-службе.
"Основной вызов, который сейчас стоит перед любым банком, — научиться выявлять потребности клиента и предоставлять нужный в текущий момент сервис. Кроме того, нужно обеспечить скорость предоставления услуги онлайн, поэтому во всех наших сервисах от предпринимателей требуется минимум документов, чтобы предоставить необходимое в кратчайшие сроки", — приодится в сообщении комментарий начальника управления продаж продуктов электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Владимира Давыдова.
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