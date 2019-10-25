В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Мосгордуме готовы обсуждать предложения Общественной палаты столицы о внесении изменений в избирательное законодательство, сообщила РИА Новости член Совета Федерации, депутат МГД Инна Святенко.

Ранее зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что на Совете Общественной палаты было принято решение сформулировать рекомендации по модернизации избирательной системы. Совет поддержал в том числе предложения организовать сбор подписей в электронном виде и снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе. Согласованные предложения будут направлены депутатам Мосгордумы, сенатору от Москвы в Совете Федерации, депутатам от Москвы в ГД и мэру столицы. Также в справочном порядке их направят руководству ЦИК и МГИК.

"Пусть предлагают, мы рассмотрим. Здесь с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, поэтому считаю, что, если есть предложения, конечно, они должны, наверное, быть чем-то обоснованы. Если они обоснуют все эти предложения, а Дума – это коллегиальный орган, который будет это обсуждать, то, пожалуйста", - сказала Святенко.

Она также отметила, что не согласна с предложением обязать органы МВД при сверке данных в подписных листах предоставить кандидатам полную информацию о найденном несоответствии. "Я не согласна с тем, что им обязаны МВД предоставлять и обосновывать, почему графологи считают, что та или иная подпись недействительна или почерковедческая экспертиза. Для этого графологи и существуют, что они профессионалы и никому они ничего доказывать не должны", - отметила Святенко.

По ее словам, каждое из предложений нужно рассматривать отдельно, в том числе предложение по сбору подписей в электронном виде. "Надо все обсуждать… Электронное - ну да, если там будет это все защищено. Где гарантии, что так же в электронном виде не будет каких-то инсинуаций. Поэтому все надо смотреть", - сказала Святенко.