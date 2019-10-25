В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей

"Беларусь и Россия ведут диалог по построению соответствующих единых рынков в двустороннем формате. Поставлена амбициозная цель - обеспечить их функционирование с 1 января 2021 года. Но уже сейчас можно сказать, сколь непроста и многогранна эта задача, поскольку затрагивает целый пласт экономических отношений", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета.