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РИА Новости

В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей

19:03 25.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что построение единых рынков РФ и Белоруссии является непростой задачей.
"Беларусь и Россия ведут диалог по построению соответствующих единых рынков в двустороннем формате. Поставлена амбициозная цель - обеспечить их функционирование с 1 января 2021 года. Но уже сейчас можно сказать, сколь непроста и многогранна эта задача, поскольку затрагивает целый пласт экономических отношений", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
6 сентября, 20:16Союзное государство
Россия и Белоруссия должны выходить на единый рынок газа, считает Орешкин
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Сергей РумасЕвразийский экономический союзБелоруссияРоссияЭкономика
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