"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии

ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. "Малая группа" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) обсудила в Женеве соглашения Турции с США и Россией в области безопасности на севере Сирии, а также подготовку к заседанию конституционного комитета, сообщил в пятницу спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы провели встречу в формате "малой группы" стран. Мы обсудили развитие ситуации на северо-востоке Сирии, в том числе заявление США и Турции, а также недавнее российско-турецкое сочинское соглашение", - сказал он на брифинге

"Мы поговорили о решении США продолжить свое присутствие на северо-востоке Сирии, чтобы продолжить борьбу с ИГ* и работать с местными партнерами – "Сирийскими демократическими силами" - для поддержания мира и стабильности в регионе и безопасности природных ресурсов перед угрозой того, что к ним может получить доступ ИГ*", - добавил Джеффри.

Кроме того, обсуждалось предложение министра обороны Германии о создании зоны безопасности под международным наблюдением на севере Сирии, на территориях, которые находятся под контролем курдов.

По его словам, со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном "малая группа" отдельно обсудила подготовку к началу работы конституционного комитета Сирии. По мнению США, это будет "важный шаг вперед к разрешению сирийского конфликта".