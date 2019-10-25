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РИА Новости
Культура

Новый клип Little Big за несколько часов набрал почти миллион просмотров

21:17 25.10.2019
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская группа Little Big опубликовала клип на песню Rock-Paper-Scissors.
Банда собак (Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская) держит в страхе город. Они загоняют прохожих на деревья, дерутся с котами и угоняют коня у музыканта Lil Nas X.
Полицейский (тоже собака) ловит их за хранение и употребление собачьего корма. Финал клипа выглядит не хуже, чем в американских боевиках.
На создание ролика участников Little Big вдохновили многие фильмы, включая "Реквием по мечте", "Бойцовский клуб", "Большой куш", а также такие рок-группы, как Limp Bizkit, Nirvana, Slipknot и даже Билли Айлиш, о чем участники Little Big рассказали в описании к видео.
Пользователи оставляют комментарии на странице группы в YouTube.
"Если это пародия на "Барбоскиных", то когда будет Свинка Пеппа?", — написал Иван Сунцов.
"Люди в костюмах собак пародируют Билли Айлиш. Теперь я видела все", — прокомментировала Лера.
"До меня одного только на середине песни дошло, что название переводится как "камень, ножницы, бумага?" — спросил Phil Talvic.
За несколько часов клип на песню Rock-Paper-Scissors набрал почти миллион просмотров.
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
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