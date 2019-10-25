Новый клип Little Big за несколько часов набрал почти миллион просмотров

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская группа Little Big опубликовала клип на песню Rock-Paper-Scissors.

Банда собак (Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская) держит в страхе город. Они загоняют прохожих на деревья, дерутся с котами и угоняют коня у музыканта Lil Nas X.

Полицейский (тоже собака) ловит их за хранение и употребление собачьего корма. Финал клипа выглядит не хуже, чем в американских боевиках.

На создание ролика участников Little Big вдохновили многие фильмы, включая "Реквием по мечте", "Бойцовский клуб", "Большой куш", а также такие рок-группы, как Limp Bizkit, Nirvana, Slipknot и даже Билли Айлиш, о чем участники Little Big рассказали в описании к видео.

Пользователи оставляют комментарии на странице группы в YouTube.

"Если это пародия на "Барбоскиных", то когда будет Свинка Пеппа?", — написал Иван Сунцов.

"Люди в костюмах собак пародируют Билли Айлиш. Теперь я видела все", — прокомментировала Лера.

"До меня одного только на середине песни дошло, что название переводится как "камень, ножницы, бумага?" — спросил Phil Talvic.