В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении трамвая с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Вечером в пятницу на пересечении Сормовского шоссе с улицей 50-летия Победы произошло столкновение трамвая (маршрут №7) и грузового автомобиля. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали трое взрослых. Они были госпитализированы в больницу №39", - говорится в сообщении.