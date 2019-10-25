Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам

По его словам, извлечение личной выгоды некоторыми государствами-членами ЕАЭС наносит ущерб остальным и развитию организации в целом. Глава киргизского кабмина призвал Евразийскую экономическую комиссию более оперативно реагировать на обращения членов интеграционного объединения и четко решать поставленные вопросы.

Помимо этого, Абылгазиев вновь поднял тему ограничения денежных переводов из России в Киргизии. Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен и касается многих граждан республики. "Такие проблемы надо решать на уровне союза", - заявил он.