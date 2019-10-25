В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ДТП с шестью машинами и автобусом в Москве, по предварительным данным, спровоцировал водитель одного из легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на Производственной улице столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус. Погиб один человек, еще один пострадал.
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В Мосгортрансе уточнили, что около 17.00 на пересечении улиц Авиаторов и Производственной столкнулись несколько легковых автомобилей, после этого одна из машин врезалась в автобус 734 маршрута.
"В городском транспорте никто не пострадал. По предварительным данным, ДТП спровоцировал один из водителей автомобилей. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД", - отметили в Мосгортрансе.