В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ДТП с шестью машинами и автобусом в Москве, по предварительным данным, спровоцировал водитель одного из легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на Производственной улице столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус. Погиб один человек, еще один пострадал.

В Мосгортрансе уточнили, что около 17.00 на пересечении улиц Авиаторов и Производственной столкнулись несколько легковых автомобилей, после этого одна из машин врезалась в автобус 734 маршрута.