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РИА Новости

В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве

18:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ДТП с шестью машинами и автобусом в Москве, по предварительным данным, спровоцировал водитель одного из легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на Производственной улице столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус. Погиб один человек, еще один пострадал.
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В Мосгортрансе уточнили, что около 17.00 на пересечении улиц Авиаторов и Производственной столкнулись несколько легковых автомобилей, после этого одна из машин врезалась в автобус 734 маршрута.
"В городском транспорте никто не пострадал. По предварительным данным, ДТП спровоцировал один из водителей автомобилей. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД", - отметили в Мосгортрансе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМоскваМосгортрансПроисшествия
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