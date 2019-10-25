Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35

АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Турция продолжают переговоры о поставке истребителей Су-35, определенности пока нет, заявил РИА Новости в пятницу источник в турецком секретариате оборонной промышленности.
"Определенности с поставками Су-35 пока нет, переговоры продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Газета Daily Sabah cо ссылкой на военные источники сообщила, что Россия и Турции близки к заключению договора о поставке 36 Су-35. По данным издания, обсуждается возможное участие Турции в производстве некоторых компонентов истребителей, в том числе высокоточного оружия и боеприпасов.
Президент Турции Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.