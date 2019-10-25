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РИА Новости

Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35

18:47 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Турция продолжают переговоры о поставке истребителей Су-35, определенности пока нет, заявил РИА Новости в пятницу источник в турецком секретариате оборонной промышленности.
"Определенности с поставками Су-35 пока нет, переговоры продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Газета Daily Sabah cо ссылкой на военные источники сообщила, что Россия и Турции близки к заключению договора о поставке 36 Су-35. По данным издания, обсуждается возможное участие Турции в производстве некоторых компонентов истребителей, в том числе высокоточного оружия и боеприпасов.
Президент Турции Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Су-35 пилотажной группы Соколы России во Владивостоке
19 октября, 20:49РИА Новости
Россия надеется на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии
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Су-35ТурцияРоссияВ мире
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