Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ

МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что в условиях торговых войн в мире странам СНГ следует снимать барьеры в движении товаров и услуг внутри Содружества с целью оживить региональную торговлю.

Данное заявление, по информации пресс-службы белорусского правительства, прозвучало в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщает пресс-служба, в ходе заседания Румас обратил внимание на необходимость обеспечения в СНГ безбарьерной среды для движения товаров. По его словам, это позволит оживить региональную торговлю.

"Для этого требуется подключение дополнительных рычагов. Здесь особое, я бы даже сказал краеугольное, значение имеет реализация Договора о зоне свободной торговли, а именно – обеспечение безбарьерной среды для движения товаров на рынке СНГ", - сказал белорусский премьер. В этой связи он предложил поручить Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ проанализировать ситуацию с имеющимися техническими барьерами в зоне свободной торговли и к следующему заседанию Совета внести предложения по их устранению.

Румас отметил, что активизации торговых отношений будет также способствовать скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Премьер-министр обратил внимание, что необходимость поиска новых общих точек роста на внутреннем рынке продиктована, в том числе, внешними факторами, ограничивающими экспортные возможности стран.