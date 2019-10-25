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РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ

18:40 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСовет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что в условиях торговых войн в мире странам СНГ следует снимать барьеры в движении товаров и услуг внутри Содружества с целью оживить региональную торговлю.
Данное заявление, по информации пресс-службы белорусского правительства, прозвучало в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.
Как сообщает пресс-служба, в ходе заседания Румас обратил внимание на необходимость обеспечения в СНГ безбарьерной среды для движения товаров. По его словам, это позволит оживить региональную торговлю.
"Для этого требуется подключение дополнительных рычагов. Здесь особое, я бы даже сказал краеугольное, значение имеет реализация Договора о зоне свободной торговли, а именно – обеспечение безбарьерной среды для движения товаров на рынке СНГ", - сказал белорусский премьер. В этой связи он предложил поручить Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ проанализировать ситуацию с имеющимися техническими барьерами в зоне свободной торговли и к следующему заседанию Совета внести предложения по их устранению.
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Румас отметил, что активизации торговых отношений будет также способствовать скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Премьер-министр обратил внимание, что необходимость поиска новых общих точек роста на внутреннем рынке продиктована, в том числе, внешними факторами, ограничивающими экспортные возможности стран.
"Это и наблюдаемое в последние годы замедление темпов роста мировой экономики, и торговые войны, и повышение экономических рисков в связи с ухудшением международной обстановки, и так далее. К сожалению, данные процессы негативно отразились не только на развитии торговых отношений государств – участников СНГ с третьими странами, но и затронули торговлю внутри Содружества", - сказал премьер-министр Белоруссии.
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