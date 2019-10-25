В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 25 окт - РИА Новости. Пятьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Пятьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава, в том числе 23 были ранены боевыми пулями", - сказал аль-Кидра.
Верховный комитет "Великого марша возвращения" в пресс-релизе призвал палестинцев в следующую пятницу продолжить выступления.
"Призываем наш народ принять активное участие в следующую пятницу, на 81-й неделе (протестов – ред.). Верховный комитет также будет работать над расширением марша на Западный берег, в знак протеста против израильской политики сноса домов и поселений", - говорится в заявлении верховного комитета.
Это уже 80-я пятница протестов палестинцев в секторе Газа. Протесты сопровождаются столкновениями с израильскими войсками. С 30 марта 2018 года они унесли жизни 314 человек. Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.