В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

"Призываем наш народ принять активное участие в следующую пятницу, на 81-й неделе (протестов – ред.). Верховный комитет также будет работать над расширением марша на Западный берег, в знак протеста против израильской политики сноса домов и поселений", - говорится в заявлении верховного комитета.