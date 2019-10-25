Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новые вагоны плацкарт и купе с душем отправятся в первые рейсы по маршрутам Москва-Белгород, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для ФПК новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. Вагоны построены в виде двухвагонных сцепов.

"Что касается маршрутов: с конца ноября Москва-Белгород", - сообщил Иванов в пятницу.

Впервые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, был показан в апреле 2019 года. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте на всех пассажирских местах могут быть установлены индивидуальные шторки. Все места оснащены розетками или разъемами USB.

Новый плацкарт был показан в октябре в Сочи. Корреспондент РИА Новости одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.