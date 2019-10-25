В России увеличат количество поездов с детскими купе

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) после положительного опыта с детскими купе в поезде Москва – Анапа планирует сделать подобный сервис и в других поездах, несколько улучшив ряд моментов, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

Он напомнил, что детское купе появилось в поезде Москва – Анапа 22 августа 2019 года. Иванов рассказал, что с того момента по настоящее время количество путешествующих в нем детей выросло на 50%.

"То есть это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы совершенно точно детское купе будем продвигать и дальше, совершенно точно будем эту историю тиражировать. Мы ее немножко видоизменим, потому что и с точки зрения оформления, и с точки зрения наполнения были вопросы", - сообщил глава ФПК.

В частности, там могут быть другие игрушки, другое оформление и цвета. "Это все, чтобы сделать его user friendly. Было много споров на эту тему – вообще надо, не надо, а кто будет покупать билеты в это купе, а как они будут покупать, а какие-то конфликтные ситуации, еще что-то. Мы точно сейчас можем сказать, что этот опыт скорее положительный, по крайней мере, по статистике, чем отрицательный. Дорабатывать его, безусловно, требуется, но количество таких поездов точно будет возрастать", - сообщил Иванов.

По его словам, детское купе останется в поезде Москва-Анапа до конца 2019 года. "И на следующий год мы отдельную программу по результатам этого эксперимента предложим", - рассказал глава ФПК.