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РИА Новости

В России увеличат количество поездов с детскими купе

18:36 25.10.2019
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© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компанииДетское купе, оборудованное в поезде
Детское купе, оборудованное в поезде
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании
Детское купе, оборудованное в поезде. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) после положительного опыта с детскими купе в поезде Москва – Анапа планирует сделать подобный сервис и в других поездах, несколько улучшив ряд моментов, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
Он напомнил, что детское купе появилось в поезде Москва – Анапа 22 августа 2019 года. Иванов рассказал, что с того момента по настоящее время количество путешествующих в нем детей выросло на 50%.
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"То есть это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы совершенно точно детское купе будем продвигать и дальше, совершенно точно будем эту историю тиражировать. Мы ее немножко видоизменим, потому что и с точки зрения оформления, и с точки зрения наполнения были вопросы", - сообщил глава ФПК.
В частности, там могут быть другие игрушки, другое оформление и цвета. "Это все, чтобы сделать его user friendly. Было много споров на эту тему – вообще надо, не надо, а кто будет покупать билеты в это купе, а как они будут покупать, а какие-то конфликтные ситуации, еще что-то. Мы точно сейчас можем сказать, что этот опыт скорее положительный, по крайней мере, по статистике, чем отрицательный. Дорабатывать его, безусловно, требуется, но количество таких поездов точно будет возрастать", - сообщил Иванов.
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По его словам, детское купе останется в поезде Москва-Анапа до конца 2019 года. "И на следующий год мы отдельную программу по результатам этого эксперимента предложим", - рассказал глава ФПК.
Дизайн интерьера детского в поезде Москва-Анапа был разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Кроме того, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки, чтобы разнообразить досуг детей в пути. В составе поезда есть библиотека детской литературы.
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Петр ИвановФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
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