В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора

КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Житель города Советска Калининградской области, который во время судебного заседания оскорблял прокурора и угрожал уничтожить его автомобиль, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый 38-летний житель Советска в ходе судебного заседания, где он был обвиняемым в грабеже, мошенничестве, уклонении от административного надзора и разбое, не согласившись с позицией гособвинителя, оскорбил его и стал угрожать уничтожить принадлежащий ему автомобиль. За это в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело — по статьям уголовного кодекса об угрозе уничтожения имущества и неуважении к суду.

"В настоящее время по уголовному делу сбор доказательственной базы завершен. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях на стадии предварительного следствия признал в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гацко.