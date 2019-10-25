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РИА Новости

В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора

18:35 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Житель города Советска Калининградской области, который во время судебного заседания оскорблял прокурора и угрожал уничтожить его автомобиль, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый 38-летний житель Советска в ходе судебного заседания, где он был обвиняемым в грабеже, мошенничестве, уклонении от административного надзора и разбое, не согласившись с позицией гособвинителя, оскорбил его и стал угрожать уничтожить принадлежащий ему автомобиль. За это в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело — по статьям уголовного кодекса об угрозе уничтожения имущества и неуважении к суду.
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"В настоящее время по уголовному делу сбор доказательственной базы завершен. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях на стадии предварительного следствия признал в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гацко.
Она отметила, что в случае признания мужчины виновным в совершенных преступлениях ему может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
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