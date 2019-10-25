"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пассажиров, которые покупают железнодорожные билеты в кассе, просят оставлять номер мобильного телефона, чтобы в случае сбоев в расписании информировать их через смс, и компания рекомендует делать это, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

РЖД в сентябре сообщили о введении услуги по бесплатному оповещению пассажиров по смс о возможных корректировках в расписании поезда, на который куплен билет, в случае чрезвычайных ситуаций. Иванов рассказал в пятницу, это решено было сделать после масштабного размыва участка железной дороги под Туапсе в октябре прошлого года.

"Эта история - она очень многому нас на самом деле научила, и мы после этого случая стали по желанию пассажиров просить оставить номер телефона. И у нас теперь пассажиры оставляют номер телефона. В кассе при покупке билета вас спрашивают: оставите вы номер телефона или нет?" - рассказал гендиректор ФПК.

По его словам, в настоящее время свой номер телефона оставляют более 30% пассажиров. "Когда у нас такие ситуации происходят, которые требуют оповещения конкретно в поезде, мы можем конкретно пассажирам этого поезда направить смс, что ваш рейс задерживается на час по такой-то, такой-то причине", - пояснил Иванов.

Он утвердительно ответил на вопрос, рекомендует ли ФПК оставлять свой номер телефона в кассе при покупке билета. "Конечно. Даже если один из четырех членов семьи, которые едут, получил эту смс, вероятность того, что информация дойдет до каждого, практически 100%. Потому что люди все равно находятся в одном пространстве, и они общаются", - отметил Иванов.