Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Единые правила регулирования алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза позволят не только устранить препятствия во взаимной торговле, но и повысить эффективность контроля за качеством продукции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В узком составе мы сегодня обсуждали вопросы - сложные вопросы - в том числе по регулированию алкогольного рынка. Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговле, они сейчас есть, но и позволят эффективнее следить за его качеством и безопасностью. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе на эту тему", - сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.