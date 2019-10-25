Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке

"В узком составе мы сегодня обсуждали вопросы - сложные вопросы - в том числе по регулированию алкогольного рынка. Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговле, они сейчас есть, но и позволят эффективнее следить за его качеством и безопасностью. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе на эту тему", - сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.