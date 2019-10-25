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РИА Новости

Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке

18:29 25.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Единые правила регулирования алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза позволят не только устранить препятствия во взаимной торговле, но и повысить эффективность контроля за качеством продукции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В узком составе мы сегодня обсуждали вопросы - сложные вопросы - в том числе по регулированию алкогольного рынка. Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговле, они сейчас есть, но и позволят эффективнее следить за его качеством и безопасностью. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе на эту тему", - сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.
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ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевЭкономика
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