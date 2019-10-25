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РИА Новости

В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери

18:18 25.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовый плацкартный вагон
Новый плацкартный вагон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый плацкартный вагон. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Новые вагоны плацкарт и купе, сделанные в виде двухвагонного сцепа, не будут иметь хлопающих дверей между вагонами, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для ФПК новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. В купе, помимо прочего, есть сейфы для каждого пассажира. Ранее Иванов сообщил, что новые вагоны плацкарт и купе с душем отправятся в первые рейсы по маршрутам Москва-Белгород.
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"У нас новая концепция, которая в большей степени относится к переходу на поезда постоянного формирования. Во-первых, там, помимо всех дополнительных опций, которые у нас есть по техническому заданию в контракте, у нас есть еще герметичный переход, что, особенно в зимних условиях, создает максимум комфорта для пассажира. То есть хлопанье дверьми - все это уходит", - рассказал Иванов.
Он отметил, что, помимо этого, двухвагонный сцеп позволяет переходить на малолюдные технологии, когда один проводник может обслуживать одновременно два вагона на каких-то направлениях. "У нас вся электроника идет на мобильное устройство или гаджет, когда начальник поезда видит все параметры каждого вагона у себя. Это очень важно, потому что во многом наличие проводника в вагоне обусловлено тем, что он должен контролировать параметры самого вагона: видеть нагрев букса, температурный режим и т.д. Если все это есть в электронном виде, то зрительного контакта проводника с приборной панелью уже не требуется", - пояснил глава ФПК.
Впервые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, был показан в апреле 2019 года. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте на всех пассажирских местах могут быть установлены индивидуальные шторки. Все места оснащены розетками или разъемами USB.
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Новый плацкарт был показан в октябре в Сочи. Корреспондент РИА Новости одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
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Петр ИвановФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингОбщество
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