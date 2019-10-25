Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в январе 2020 года планирует ввести новые названия классов обслуживания, пока сохранив наряду с этим слово "плацкарт", но в дальнейшем не исключает исчезновения этого названия, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

ФПК летом 2018 года опубликовала информацию о планах перейти на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес, а старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". Поезда в целом планировалось разделить на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд".

Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщала, что компания планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году, и пока не планирует отказываться от названий "плацкарт" и "купе" в новой продуктовой линейке.

"В 2020 году запускаем (новые названия классов обслуживания - ред.) : не с 1 января, но в январе точно постараемся", - сообщил Иванов в пятницу.

Он подтвердил ранее озвученные планы компании, что с вводом новых названий слова "купе" и "плацкарт" сохранятся. "Пока да. В данном случае слишком большое количество нормативных документов, в которых фигурируют другие понятия. И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени", - пояснил Иванов.