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РИА Новости

Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов

18:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовый плацкартный вагон модели 61-4516
Новый плацкартный вагон модели 61-4516
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в январе 2020 года планирует ввести новые названия классов обслуживания, пока сохранив наряду с этим слово "плацкарт", но в дальнейшем не исключает исчезновения этого названия, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
ФПК летом 2018 года опубликовала информацию о планах перейти на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес, а старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". Поезда в целом планировалось разделить на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд".
Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщала, что компания планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году, и пока не планирует отказываться от названий "плацкарт" и "купе" в новой продуктовой линейке.
"В 2020 году запускаем (новые названия классов обслуживания - ред.) : не с 1 января, но в январе точно постараемся", - сообщил Иванов в пятницу.
Новые российские плацкартные вагоны
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Он подтвердил ранее озвученные планы компании, что с вводом новых названий слова "купе" и "плацкарт" сохранятся. "Пока да. В данном случае слишком большое количество нормативных документов, в которых фигурируют другие понятия. И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени", - пояснил Иванов.
Однако в будущем он не исключил возможность исчезновения из названия слова "плацкарт".
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
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