Лавров прокомментировал освобождение Марии Бутиной

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россия рада, что американское правосудие наконец приняло решение, которого добивалась Москва, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об освобождении Вашингтоном россиянки Марии Бутиной.

Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, после отбытия наказания переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщила иммиграционная служба. Как ожидается, россиянка вернется на родину в субботу.