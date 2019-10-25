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РИА Новости

Лавров прокомментировал освобождение Марии Бутиной

18:12 25.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россия рада, что американское правосудие наконец приняло решение, которого добивалась Москва, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об освобождении Вашингтоном россиянки Марии Бутиной.
Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, после отбытия наказания переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщила иммиграционная служба. Как ожидается, россиянка вернется на родину в субботу.
"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - сказал Лавров журналистам.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
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Мария БутинаСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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