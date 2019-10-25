В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Таиланде мужчина в последние секунды перед кремацией обратил внимание, что его супруга еще жива. Об этом сообщил The Sun.
Женщину признали мертвой еще 20 октября. После этого семья 70-летней "покойницы" начала готовится к похоронам.
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На протяжении трех дней женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме. Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела супруги, и заметил, как ее веки дрожат. Также он увидел, что она едва уловимо дышит, более того, он не чувствовал, что ее тело окоченело.
После этого женщину доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.