В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

На протяжении трех дней женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме. Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела супруги, и заметил, как ее веки дрожат. Также он увидел, что она едва уловимо дышит, более того, он не чувствовал, что ее тело окоченело.