Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе

"Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время - политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать", - цитирует Кучму в пятницу агентство "Укринформ".