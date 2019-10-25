Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в регионе.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
"Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время - политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать", - цитирует Кучму в пятницу агентство "Укринформ".
Он также назвал полным абсурдом возможное проведение выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса без предварительного "вывода войск", разоружения и восстановления контроля над украинско-российской границей. Кучма считает, что не может быть речи об особом статусе Донбасса, потому что это "путь к конфедеративному устройству Украины". По его словам, Донбасс практически разрушен и для его восстановления необходимо около 100 миллиардов евро.