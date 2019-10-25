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РИА Новости

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

18:06 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Жителя города Черняховска Калининградской области доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство 19 октября. Как сообщило ранее СУСК РФ по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он скончался ночью 20 октября.
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В среду СК возбудил уголовное дело о халатности. УМВД организовало служебную проверку.
"По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району, семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям. Материалы проверки переданы в Следственный комитет", - сообщили в полиции.
В УМВД отметили, что должностные лица отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги.
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
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Кроме того, семь должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.
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Следственный комитет РФМВД РФКалининградПроисшествия
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