В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

КАЛИНИНГРАД, 25 окт - РИА Новости. Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Жителя города Черняховска Калининградской области доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство 19 октября. Как сообщило ранее СУСК РФ по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он скончался ночью 20 октября.

В среду СК возбудил уголовное дело о халатности. УМВД организовало служебную проверку.

"По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району, семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям. Материалы проверки переданы в Следственный комитет", - сообщили в полиции.

В УМВД отметили, что должностные лица отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги.

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.