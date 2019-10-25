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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали реже отдыхать в Таиланде

21:42 25.10.2019 (обновлено: 21:50 25.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Турпоток россиян на курорты Таиланда в первые шесть месяцев 2019 года снизился почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в Экономическом и статистическом докладе министерства спорта и туризма страны, опубликованном на сайте ведомства.
Также на 4,7% уменьшилось число отдыхающих, приезжающих в Таиланд из Китая.
При этом статистика прибытия путешественников из других стран, входящих в первую десятку по числу туристов, растет.
Первое место списка по-прежнему занимает Китай (5,65 миллиона гостей), второе – Малайзия (почти 2 миллиона), третье – Индия (979 тысяч). На четвертой строчке – Южная Корея (907 тысяч), на пятой – Лаос (886 тысяч), на шестой – Япония (864 тысячи), на седьмой — Россия (825 тысяч).
Девушка в аэропорту
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