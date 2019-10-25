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РИА Новости

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

18:01 25.10.2019 (обновлено: 18:08 25.10.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 72 на юго-востоке Москвы.
"Движение на Волгоградском проспекте, в районе дома 103к1, полностью перекрывают: будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области. Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы", - говорится в сообщении ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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