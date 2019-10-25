В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 72 на юго-востоке Москвы.

"Движение на Волгоградском проспекте, в районе дома 103к1, полностью перекрывают: будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области. Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы", - говорится в сообщении ЦОДД.