В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 72 на юго-востоке Москвы.
"Движение на Волгоградском проспекте, в районе дома 103к1, полностью перекрывают: будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области. Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы", - говорится в сообщении ЦОДД.