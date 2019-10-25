"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заполнение газом первой нитки "Турецкого потока" продолжится в течение месяца, примерно до середины ноября, следует из данных корпоративного издания "Газпром трансгаз Краснодар".

"Пятнадцатое октября — очередная важная веха в истории проекта: "Турецкий поток" начали заполнять российским газом. Работы выходят на финишную прямую, до торжественного запуска нового международного газопровода остается чуть более двух месяцев", - сообщается в газете.

"Работы по заполнению начали с первой нитки газопровода. Подача газа в нее идет с пониженным давлением, которое постепенно повышают. Заполнить морской участок "Турецкого потока" специалисты планируют в течение месяца", - также пишет издание.

Ранее в октябре оператор "Турецкого потока" сообщал, что заполнение газом первой нитки морского участка газопровода - это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию.