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РИА Новости

"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября

17:57 25.10.2019
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заполнение газом первой нитки "Турецкого потока" продолжится в течение месяца, примерно до середины ноября, следует из данных корпоративного издания "Газпром трансгаз Краснодар".
"Пятнадцатое октября — очередная важная веха в истории проекта: "Турецкий поток" начали заполнять российским газом. Работы выходят на финишную прямую, до торжественного запуска нового международного газопровода остается чуть более двух месяцев", - сообщается в газете.
"Работы по заполнению начали с первой нитки газопровода. Подача газа в нее идет с пониженным давлением, которое постепенно повышают. Заполнить морской участок "Турецкого потока" специалисты планируют в течение месяца", - также пишет издание.
Ранее в октябре оператор "Турецкого потока" сообщал, что заполнение газом первой нитки морского участка газопровода - это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию.
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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Турецкий потокГазпромРоссияВ мире
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