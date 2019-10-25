Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Министерства торговли США Уилбура Росса о том, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его присоединения к ВТО.

"Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и, по сути, дезорганизует международный торговый оборот", — сказал глава российского правительства на заседании евразийского межправсовета.

Он предположил, что "коллегам из-за океана", вероятно, не нравятся интеграционные процессы в Евразии и соглашения, которые Россия подписывает на территории своего континента. Но, подчеркнул премьер, вне всякого сомнения эта работа будет продолжена по всем направлениям.

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, президент Шавкат Мирзиеев заявил в июне. Он подчеркнул, что при принятии решения нужно тщательно проанализировать все вызовы, в том числе то, что узбекские предприятия не адаптированы к требованиям союза.