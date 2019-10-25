Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T18:24Z
https://ria.ru/20191025/1560234391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/97/1560119765_0:114:2763:1669_1036x0_80_0_0_5aa31dc0de232ce959dd1b649df2035b.jpg
РИА Новости

Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

17:56 25.10.2019 (обновлено: 18:24 25.10.2019)
2803
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Министерства торговли США Уилбура Росса о том, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его присоединения к ВТО.
"Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и, по сути, дезорганизует международный торговый оборот", — сказал глава российского правительства на заседании евразийского межправсовета.
Денежные купюры России и США
20 сентября, 17:04РИА Новости
Страны ЕАЭС гармонизируют валютный контроль к 2024 году
Он предположил, что "коллегам из-за океана", вероятно, не нравятся интеграционные процессы в Евразии и соглашения, которые Россия подписывает на территории своего континента. Но, подчеркнул премьер, вне всякого сомнения эта работа будет продолжена по всем направлениям.
О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, президент Шавкат Мирзиеев заявил в июне. Он подчеркнул, что при принятии решения нужно тщательно проанализировать все вызовы, в том числе то, что узбекские предприятия не адаптированы к требованиям союза.
На днях на сайте Министерства экономики и промышленности Узбекистана завершилось общественное обсуждение комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года. Этот документ предусматривает, в частности, последовательное изучение вхождения страны в ЕАЭС и ВТО. Подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС Ташкент рассчитывает до конца 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания ЕАЭС
1 октября, 21:34РИА Новости
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС
11442026
Обсудить 1
Евразийский экономический союзДмитрий МедведевВсемирная торговая организацияУзбекистанРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
РИА
Новости
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Лента
новостей
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Газопровод Baltic Pipe
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
18:18В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
18:17Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов
Лента новостейМолния