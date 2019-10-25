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РИА Новости

Лавров: Норвегия могла бы инициировать нормализацию отношений России и НАТО

17:56 25.10.2019 (обновлено: 17:59 25.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на пресс-конференции по итогам встречи в Киркенесе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на пресс-конференции по итогам встречи в Киркенесе
© РИА Новости / Павел Львов
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Норвегия с ее дипломатическим опытом могла бы выступить инициатором нормализации отношений России и НАТО, для этого нет препятствий, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Норвежская дипломатия, великие традиции, традиции посредничества, стремление примирить враждующие стороны, начиная от Палестины - Гаити, Судан, Колумбия... Много других стран, где конфликты теряли свою остроту благодаря дипломатическому вмешательству Норвегии. Не вижу никаких причин, которые могли бы воспрепятствовать Норвегии выступить инициатором нормализации отношений между НАТО и Россией на основах равноправия и на основе принципа равной безопасности для всех, кто живёт на этом нашем общем континенте ", - сказал Лавров на приеме по случаю 75-летия освобождения Северной Норвегии.

По его словам, у России нет сомнений, что когда страны Европы и западные партнёры Москвы созреют для того, чтобы разговаривать о выстраивании архитектуры безопасности, которая не будет опираться на геополитические расчеты той или иной страны, а которая будет нацелена на создание коллективных, общеприемлемых начал сотрудничества и сосуществования, тогда Норвегия будет в числе лидеров такого движения.
В октябре 1944 года войска Карельского фронта и корабли Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую операцию по разгрому 20-й горной немецкой армии в Северной Финляндии. В ее результате был освобожден район Печенги и ликвидирована угроза порту Мурманск, а также наступление советских войск привело к освобождению Восточного Финнмарка в Норвегии. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
13:53РИА Новости
Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОНорвегияРоссияВ мире
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