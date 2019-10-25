В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.

Фандоматы - это специальные автоматы, принимающие бутылки и банки для последующей переработки

"Минтранс России совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.

Глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов летом текущего года говорил в интервью РИА Новости, что фандоматы по сбору бутылок следует ставить в общественных местах - у входов в метро, на стадионах и в ВУЗах.