Медведев призвал укрепить взаимодействие с соседями по СНГ

"Безусловно, нужно укрепить наше взаимодействие с соседями по СНГ. Мы поддерживаем их интересы, сейчас обсуждали как раз вопрос о сочетании нормативного регулирования соглашений наших международных, которые в рамках содружества принимаются, и Евразийского союза. Считаю, конечно, что наш уровень интеграции выше, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в известной степени регулирование, если на это пойдут страны СНГ другие, тоже подтягивалось к более высоким формам интеграции", - сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.