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РИА Новости

Медведев призвал укрепить взаимодействие с соседями по СНГ

17:47 25.10.2019 (обновлено: 17:57 25.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСовет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия поддерживает интересы соседних стран СНГ, взаимодействие с ними необходимо укрепить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Безусловно, нужно укрепить наше взаимодействие с соседями по СНГ. Мы поддерживаем их интересы, сейчас обсуждали как раз вопрос о сочетании нормативного регулирования соглашений наших международных, которые в рамках содружества принимаются, и Евразийского союза. Считаю, конечно, что наш уровень интеграции выше, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в известной степени регулирование, если на это пойдут страны СНГ другие, тоже подтягивалось к более высоким формам интеграции", - сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
17:53РИА Новости
Медведев заявил, что ЕАЭС нужно выстроить трансграничный формат доверия
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