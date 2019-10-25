В ДНР опасаются теракта на химпредприятиях Донбасса со стороны силовиков

"В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из восьмого отдельного полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод", - приводит слова Басурина пресс-служба МЧС ДНР.

Он отметил, что на этих предприятиях содержится более 60 хранилищ со значительным количеством химических веществ, утечка которых "неминуемо приведет к заражению местности на десятилетия". По его словам, силовики "планируют осуществить подрыв дамб шламонакопителей фенольного завода в районе между населёнными пунктами Артемово и Новгородское". "Украинским террористам безразлично, что химические вещества непременно попадут в бассейн Северского Донца, от чего пострадает не только территория ДНР, но и подконтрольные Киеву территории Донецкой области", - добавил Басурин.