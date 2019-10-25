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РИА Новости

В ДНР опасаются теракта на химпредприятиях Донбасса со стороны силовиков

17:46 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики готовят теракт на предприятиях химической промышленности в Донбассе, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из восьмого отдельного полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод", - приводит слова Басурина пресс-служба МЧС ДНР.
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Он отметил, что на этих предприятиях содержится более 60 хранилищ со значительным количеством химических веществ, утечка которых "неминуемо приведет к заражению местности на десятилетия". По его словам, силовики "планируют осуществить подрыв дамб шламонакопителей фенольного завода в районе между населёнными пунктами Артемово и Новгородское". "Украинским террористам безразлично, что химические вещества непременно попадут в бассейн Северского Донца, от чего пострадает не только территория ДНР, но и подконтрольные Киеву территории Донецкой области", - добавил Басурин.
По данным МЧС, в случае чрезвычайной ситуации на Авдеевском коксохимзаводе и выбросе бензола, серы и других химических веществ, площадь возможного заражения может составить более 1,2 тысячи квадратных километров. В случае аварии на фенольном заводе - более 115 квадратных километров. "Силами гражданской обороны ДНР ведется постоянный контроль состояния окружающей среды на границах линии разграничения с территорией, временно подконтрольной Украине, поддерживаются в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для реагирования на чрезвычайные ситуации" - заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий
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Ситуация в ДНР и ЛНРАлексей КострубицкийЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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