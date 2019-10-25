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РИА Новости
Война в Сирии

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

17:44 25.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер обсудил по телефону со своим российским коллегой Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, сообщило минобороны Турции
"Начальник нашего генштаба Яшар Гюлер провел телефонный разговор с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждались ситуация в сфере безопасности в Сирии и текущие события", - говорится в сообщении.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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