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РИА Новости

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

17:23 25.10.2019 (обновлено: 17:57 25.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал снижение Банком России ключевой ставки осознанием реальности.
Так глава ведомства прокомментировал опубликованные им в инстаграме прогнозы по инфляции в зависимости от действий ЦБ по снижению ставки.
В сентябре Орешкин заявил, что Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки. По мнению министра, следствием этого шага "рано или поздно" станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.
В пятницу Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5 процента. В Центробанке отметили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме
28 июня, 17:39РИА Новости
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссия
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