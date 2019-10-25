Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал снижение Банком России ключевой ставки осознанием реальности.

Так глава ведомства прокомментировал опубликованные им в инстаграме прогнозы по инфляции в зависимости от действий ЦБ по снижению ставки.

В сентябре Орешкин заявил, что Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки. По мнению министра, следствием этого шага "рано или поздно" станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.

В пятницу Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5 процента. В Центробанке отметили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось ранее.