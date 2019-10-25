В Чебоксарах возобновилось движение по реконструированному бульвару

"Дорога, соединяющая Президентский бульвар и улицу Карла Маркса, была разбита, и это создавало проблему для движения. Рассчитываем, что после ремонта здесь будет намного меньше пробок. Здесь также благоустроены тротуары, освещение сделано с энергосберегающими светодиодными лампами. То есть были использованы инновационные технологии", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева, принявшего участие в церемонии открытия.