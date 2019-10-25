В Чебоксарах возобновилось движение по реконструированному бульвару

ЧЕБОКСАРЫ, 25 окт – РИА Новости. Автомобильное движение по бульвару Электроаппаратчиков в Чебоксарах открылось в пятницу после реконструкции в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; стоимость работ составила более 48,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы Чувашии.
В результате ремонта проезжая часть протяженностью более 325 метров расширена с 2 до 4 полос. Также были переустроены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи, наружного электроосвещения, отремонтированы светофоры.
"Дорога, соединяющая Президентский бульвар и улицу Карла Маркса, была разбита, и это создавало проблему для движения. Рассчитываем, что после ремонта здесь будет намного меньше пробок. Здесь также благоустроены тротуары, освещение сделано с энергосберегающими светодиодными лампами. То есть были использованы инновационные технологии", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева, принявшего участие в церемонии открытия.
Как отметили в пресс-службе, в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашской Республике работы ведутся на 55 объектах, при этом почти половина – 25 объектов расположены в Чебоксарах. На сегодняшний день введено в эксплуатацию порядка 70% запланированных объектов.
Всего на развитие транспортной системы Чувашии до 2024 года запланировано выделить не менее 23 миллиардов рублей.