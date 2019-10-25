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РИА Новости

"Нафтогаз" попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией

17:14 25.10.2019 (обновлено: 17:47 25.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg. Подлинность письма агентству подтвердила пресс-секретарь компании Алена Осмоловская.
Руководство "Нафтогаза" просит Чапутову не допустить хищения его активов с помощью словацких судов.
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Речь идет о последствиях судебного спора на 21 миллион евро, который "Нафтогаз" проиграл в 2012 году. Стокгольмский арбитраж принял тогда решение, что компания должна выплатить Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) штраф в 12,7 миллиона долларов.
В 2017 году суд в Братиславе разрешил новым владельцам прав на выплаты по штрафу — швейцарской компании Omni Bridgeway и венгерской Trameta — изымать в счет погашения долга газ, поставляемый по трубопроводам в Словакии. При этом сумма выросла до 21 миллиона из-за начисления пеней.
Пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стриеженец подтвердил, что письмо было получено, однако у Чапутовой еще не было возможности с ним ознакомиться.
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