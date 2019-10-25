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РИА Новости

Следствие: подозреваемый получил 40 тысяч рублей за данные клиентов банков

17:08 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Деньги в руках сотрудницы банка. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка получил за них 40 тысяч рублей, сообщил в ходе судебного заседания представитель следствия.
МВД РФ в четверг сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался сотрудник коллекторского агентства "Национальная служба взысканий" (НСВ) из Волгограда, который действовал под псевдонимом "Антон 2131". В НСВ в пятницу подтвердили факт кражи своим сотрудником данных клиентов одного из партнеров агентства.
Центральный районный суд Волгограда в пятницу избирает меру пресечения подозреваемому Антону Бутурлакину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
"Бутурлакин получил 40 тысяч рублей за передачу сведений о клиентах ПАО "Сбербанк" третьим лицам", - сообщил в суде представитель следствия.
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