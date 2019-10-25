Двое пострадавших при стрельбе в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Двое военных, раненных сослуживцем в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в СК РФ.
Как сообщало Минобороны, трагедия произошла сегодня вечером в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Стрелявший задержан.
В военном ведомстве заявляли, что массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.
Работает следствие.