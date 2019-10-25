Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T17:31Z
https://ria.ru/20191025/1560231833.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/64/1551556454_0:200:3077:1931_1036x0_80_0_0_3668447862530b8521133040d45d16d3.jpg
РИА Новости

Двое пострадавших при стрельбе в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

17:02 25.10.2019 (обновлено: 17:31 25.10.2019)
360
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Двое военных, раненных сослуживцем в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в СК РФ.
Как сообщало Минобороны, трагедия произошла сегодня вечером в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Стрелявший задержан.
В военном ведомстве заявляли, что массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.
Работает следствие.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16:53РИА Новости
После убийства военным восьми сослуживцев возбудили уголовное дело
030571
Обсудить 0
Стрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
После убийства военным восьми сослуживцев возбудили уголовное дело
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник
Лента
новостей
Автомобили скорой помощи
Зам военного прокурора РВСН вылетел в Забайкалье, где произошла стрельба
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев
Белый кролик
На петербуржцев, которые учинили расправу над кроликом, завели дело
Деньги в руках сотрудницы банка
Следствие: подозреваемый получил 40 тысяч рублей за данные клиентов банков
Сотрудник ДПС на улице в Москве
На западе Москвы столкнулись шесть легковушек и автобус
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в части в Забайкалье нет
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Полицейский
В Забайкалье задержали расстрелявшего сослуживцев военного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
Лента новостейМолния