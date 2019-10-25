СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, открыл солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, сообщили в СК.

Он задержан, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

ЧП произошло в пятницу около 18:15 по местному времени.

Как сообщили в Минобороны, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия.

Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что погибли пять солдат-срочников, один контрактник и два офицера.

Еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.