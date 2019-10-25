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РИА Новости

СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье

16:58 25.10.2019 (обновлено: 17:48 25.10.2019)
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
Поселок Горный
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, открыл солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, сообщили в СК.
Он задержан, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
ЧП произошло в пятницу около 18:15 по местному времени.
Как сообщили в Минобороны, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия.
Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что погибли пять солдат-срочников, один контрактник и два офицера.
Еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В военном ведомстве отметили, что, по предварительным данным, массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва.
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет РФЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Я вот когда шёл служить пели, что дедовщины нет. В итоге 4 попытки суицида, 5 человек на дурке и это на 48 солдат.
25 октября, 17:40
bboba608
9101013
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