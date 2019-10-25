После убийства военным восьми сослуживцев возбудили уголовное дело

Как сообщало Минобороны, трагедия произошла вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двоих. Стрелявший задержан. В военном ведомстве заявляли, что массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.